В Британии готовятся к разводу принца Гарри и Меган Маркл

В Британии найдено новое подтверждение грядущего развода принца Гарри и Меган Маркл. Герцога и герцогиню Сассекских выдал контракт с Netflix.

Журналистка The Guardian Марина Хайд внимательно изучила сотрудничество Гарри и Меган со стриминговым сервисом. Пока все проекты Netflix с участием Сассекских терпят неудачи и приносят компании убытки. Так, недавно вышедшее кулинарное шоу Маркл провалилось. Критики его разгромили, зрители тоже не нашли ничего интересного. Просмотры у шоу крайне низкие. Но Netflix не отменил неудачный проект и уже работает над вторым сезоном.

Обычно стриминговый сервис закрывает шоу после первого сезона, если они не "выстрелили". Ведь нет смысла вкладывать огромные средства в проект, который не принесет прибыль. Однако Хайд видит только одну причину подобного упорства.

По мнению британской журналистки, Netflix готов спонсировать неудачные шоу Гарри и Меган, поскольку знает, что в конце его ждет гарантированный хит — сенсационное интервью о разводе. Оно и принесет невероятную прибыль, которая покроет все прежние убытки.

Слухи о разводе герцога и герцогини Сассекских усилились после того, как один из помощников Меган рассказал, что она пишет книгу о расставании с Гарри. Якобы команда Маркл даже интересовалась у издателей, сколько можно заработать на таком материале.