Российские войска прорвали оборону неонацистов под Красноармейском - одном из ключевых укрепрайонов киевских боевиков в ДНР. В пригородах взяты несколько крупных опорных пунктов. Успехи также на Запорожском направлении и в курском приграничье.

Подготовку к боевому выходу штурмовики 242 мотострелкового полка Южной группировки войск начинают еще с вечера. Под покровом ночи выдвигаются к позициям ВСУ. На командном пункте в это время под контролем буквально каждый шаг наших ребят. Операторы беспилотников ведут разведку и в случае необходимости поддерживают ударными дронами.

Войдя в непосредственное соприкосновение с противником, наши бойцы забрасывают опорные пункты врага гранатами и минами. Там, где националисты успели соорудить мощные укрепления, в дело вступают тяжелые огнеметные системы.

Кажется, для этого вида вооружений не существует целей, которые невозможно поразить. Термобарические снаряды буквально выжигают пространство. Экипаж ТОС - 1А "Солнцепек" группировки "Запад", уничтожив опорный пункт и укрытия ВСУ, поддержал наступление штурмовых групп и танковых подразделений. За сутки в зоне ответственности группировки уничтожены восемь автомобилей, пять минометных расчетов, несколько арторудий. Потери противника превысили 225 военнослужащих, пять боевиков сдались в плен.

А эти взрывы уже можно назвать мирными. В Луганской народной республике инженерные подразделения освобождают территорию от взрывоопасных предметов, которые в огромном количестве оставили, отступая, украинские боевики.

Саперы выезжают как на вызовы наших боевых подразделений и обязательно реагируют на каждое сообщение граждан и постоянно призывают быть внимательными и соблюдать осторожность.