Еще только анонсированный телефонный звонок Дональда Трампа Владимиру Путину тут же попал на передовицы западных медиа. Пытаются повысить градус сочувствия к Киеву.

Британская Guardian сокрушается о беспрецедентном потеплении отношений между Москвой и Вашингтоном. Французская Le Figaro убеждает аудиторию в том, что русские и американцы уже обо всем договорились за спиной у украинцев. Немецкая Bild считает, что вся Европа дрожит в ожидании этого звонка и стоит готовиться к пакту Трампа и Путина. Это намек на договор Молотова-Риббентропа. Эту же мысль продолжает американский новостной портал Semafor, утверждая, что администрация США морально уже готова признать Крым российским.

Польское издание Angora, судя по обложке, уже и вовсе ищет формулировки для оправдания капитуляции Киева. При этом Европа полностью оказалась за бортом переговоров, а потому может оперировать лишь догадками. А вот непосредственные участники дипломатического процесса по урегулированию конфликта - Россия и США - сдержанны в оценках.

Не дожидаясь разговора американского и российского лидеров, от которых напрямую зависит его судьба, Зеленский бросился звонить Эммануэлю Макрону. Наябедничал, что Москва не соглашается на введение режима прекращения огня по всей линии фронта без обсуждения всех нюансов. Требует, чтобы Париж надавил. Все, что нужно знать об интересе Пятой Республики к этому конфликту - в одном интервью французского генерала.

"Вместо того, чтобы говорить о мире, они говорят о разделе. А как же украинцы, как же Европа, как же наши ценности? На кону нет ничего ни для нас, ни для украинцев", - сказал Винсент Депорт, генерал французской армии в отставке.

Обиженные полным исключением из переговоров европейцы пытаются урвать хоть что-то. На сходке в Лондоне сегодня вновь обсудят возможность присвоить себе и так уже украденные российские активы. Ранее упорно искали и не смогли найти юридического оправдания воровству.