Зрители ТВЦ собирают средства на лечение трёхмесячной Элен Микаелян

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о трёхмесячной Элен Микаелян. У девочки тяжёлый комбинированный иммунодефицит. Это генетическое заболевание, при котором организм абсолютно не способен противостоять вирусам. Единственный шанс спасти жизнь ребёнка - провести срочную трансплантацию костного мозга. Но чтобы операция прошла успешно, требуется комплекс поддерживающих препаратов стоимостью более полутора миллионов рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах и просит о помощи всех неравнодушных.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Элен. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Специальные препараты нужны как можно скорее.

Трехмесячная Элен похожа на куколку в своем забавном комбинезоне со слониками. Глядя на нее, даже не верится, что девочка смертельно больна. Вот и мама пока еще не может осознать, какая страшная беда случилась с ее новорожденной дочерью.

"Мы сдали кровь на генетический анализ - и оказалось, что у нее тяжелый иммунный дефицит. Я не поверила первый раз. Я, когда вижу ребенка, она играет хорошо, и я не понимаю, как это такая болезнь у нее", - говорит Джульета Микаелян.

У Элен - тяжелый комбинированный иммунодефицит. Это означает, что ее организм совершенно не способен бороться с вирусами и бактериями. От самой безобидной инфекции девочка может умереть. Сейчас она вместе с мамой круглосуточно находится в специализированной стерильной палате.

"Обычные простуды и так далее для Элен это все будет развиваться как тяжелые инфекции, например, пневмония. Поражение легких, других органов. Для таких деток - начиная с возраста 4-6 месяцев, обычно они поступают в стационары и больше никогда из них не выходят, и абсолютно все дети погибают в возрасте до 2 лет в больших страданиях в стационаре", - рассказала Екатерина Долгушина, врач-гематолог клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой.

Единственный шанс на спасение - срочная трансплантация костного мозга. Донором будет папа. К жене с дочкой его не пускают, но он каждый день приезжает в больницу, чтобы передать родным необходимые вещи. Сейчас папа Элен сдает анализы для пересадки. Признается, готов отдать всего себя - лишь бы дочка была жива.

Чтобы пересадка прошла успешно, Элен требуется особая сопроводительная терапия. Сейчас организм девочки сильно ослаблен - всего за три месяца своей жизни она уже перенесла тяжелейшую пневмонию и цитомегаловирусную инфекцию. Специальные препараты, которые помогут Элен перенести трансплантацию, а новому костному мозгу прижиться, стоят 1 686 398 рублей - это огромная сумма для молодой семьи. Родители просят о помощи.

Сами не можем, поэтому, если есть хорошие люди, добрые люди - помогите. Если можете…", - говорит Джульета Микаелян.

Родителям маленькой Элен очень тяжело осознавать, что безжалостная болезнь может забрать у них их красивую любимую девочку. Но пока еще есть большая надежда и реальный шанс спасти ребёнка. Мама искренне верит, что все получится. Она говорит: это чудо жизни - ее дочь - было даровано свыше, а значит, у Элен есть ангел-хранитель. И он обязательно ее защитит.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Элен Микаелян, программа 2251