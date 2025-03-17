Киев и союзники испугались слов Трампа о "разделе активов"

Высказывание президента США Дональда Трампа о "разделе активов" в процессе урегулирования конфликта на Украине сильно обеспокоило Киев и его европейских союзников. Американский лидер может пойти на уступки России, пишет Bloomberg.

Критики американского президента опасаются, что он может пойти на уступки России без согласия Украины. Тем самым, считаю они, Вашингтон поставит президента Украины Владимира Зеленского в "опасное положение".

Как сказано в материале, Киев и союзники обеспокоены тем, что Трамп попытается заставить их заключить сделку на условиях России. Это ослабит Украину и сделает ее уязвимой для Кремля в будущем. Публикация появилась в преддверии намеченных на 18 марта телефонных переговоров Путина и Трампа. Их уже сравнили с концом Второй мировой войны, Ялтинской конференцией 1945 года.