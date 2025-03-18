У Ивана Урганта в Париже нашлась компания по производству шоу

Телеведущий Иван Ургант в столице Франции открыл свое дело. Он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и указал, что будет производить шоу и организовывать концерты, театральные постановки.

Ведущий открыл фирму еще год назад, 11 марта 2024 года. В документах указано, что "офис" Урганта находится в жилом доме в 7 округе Парижа. Корреспондент РИА Новости побывал по указанному адресу, но не нашел ни вывесок с ИП Урганта, ни имени телеведущего на домофоне.

Отметим, что в октябре прошлого года Иван Ургант и Владимир Познер выступили в Париже с программой "Путешествия Познера и Урганта". А в феврале телеведущий объявил, что совсем скоро представит публике новое шоу под названием "Живой Ургант".