Россияне массово заразились ротавирусом на курорте в Египте

Массовое заражение ротавирусом зафиксировано на одном из египетских курортов. Российские туристы жалуются на обмороки, тошноту, рвоту, диарею. Вспышка заболевания могла произойти из-за качества воды из-под крана: отдыхающие заявляют о жутком запахе.

Россияне сообщают, что начинают страдать от симптомов болезни через 3-5 дней после прибытия на курорт Макади, сообщает Telegram-канал Shot. По его данным, вспышка ротавируса уже привлекла внимание властей. В один из отелей Макади приехала делегация с врачами, после чего сотрудники начали работать в одноразовых перчатках.

В одной из египетских больниц, куда отвезли заразившуюся несовершеннолетнюю россиянку, пациентке поставили неправильный диагноз. Девочке чуть не вырезали аппендицит. Матери пришлось забрать ребенка в отель и лечить от инфекции самостоятельно.