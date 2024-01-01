Впервые с 19 июня 2024 года курс доллара опустился ниже 81 рубля. Расчетный курс американской валюты, который является ориентиром для внебиржевого рынка, потерял 1,35 рубля по сравнению с вечером предыдущего дня. К 10:26 по московскому времени курс доллара опустился до 80,74 рубля.

По мнению экспертов, укрепление рубля связано с притоком средств иностранных инвесторов в облигации федерального займа. Инвесторы оживились на фоне ожиданий скорой отмены санкций и повышения привлекательности российских активов.