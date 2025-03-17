Киев встревожен поддержкой Вашингтоном присоединения Одессы к России

Контакты России и США вызывают обеспокоенность в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Особенно опасаются в Киеве возможной поддержки вхождения в состав России регионов Украины, пишет газета The New York Times.

По данным издания, в Белом доме безусловно оставят России право сохранить Крым. Отмечается также, что Вашингтон предполагает передачу Москве почти всей территории, которой она владеет в рамках специальной военной операции на Украине. Особое беспокойство чиновников в Киеве вызывает возможная передача России критически важного порта Украины – Одессы.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине вступают в критическую стадию. Его телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным состоится 18 марта.