Собянин: Утверждена визуальная концепция станции метро "Народное Ополчение"

Новая станция метро "Народное Ополчение" на Рублево-Архангельской линии будет напоминать по оформлению первые станции метрополитена. Об этом сообщил Сергей Собянин. Вдоль платформы расположат два ряда колонн со встроенной консолью, образующей своды. В дизайне станции будут преобладать серые и красные цвета.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как будет выглядеть станция "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии.Она будет выполнена в монохромных цветах. Основную часть платформы сделают светлой, а путевые стены — темными.