МИД Украины: Киев готов завершить конфликт в этому году

Украина готова завершить конфликт в текущем году. В Киеве после переговоров с США в Джидде появились "новые возможности" для достижения мира. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

"У нас появилась другая скорость, новые дополнительные возможности закончить эту войну в этом году, и мы готовы к этому. Мы не являемся препятствием для достижения мира", — заявил Сибига на конференции "Диалог Райсина" в Нью-Дели.

Глава МИД Украины отметил, что Киев готов приступить к реализации результатов встречи в Джидде. "Мы говорим о прекращении огня, которое, безусловно, делает наши мирные усилия намного более эффективными", — сообщил Сибига, при этом подчеркнув, что Украина никогда не пойдет на территориальные уступки.

Напомним, что переговоры между делегациями Вашингтона и Киева прошли в Саудовской Аравии 11 марта. По итогам встречи Украина заявила, что готова принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, пишет РИА Новости.