Тамара Семина призвала отнять у Пугачевой еще один подмосковный дом: "От нее не убудет!"

Алла Пугачева уже больше двух лет живет за границей. При этом в России у народной артистки СССР осталась элитная недвижимость — знаменитый замок в деревне Грязь и дом на Истринском водохранилище.

А недавно журналисты выяснили, что к даче Примадонны полагается еще и прибрежная зона с пирсом. Исполнительница хита "Мадам Брошкина" арендовала часть пляжа возле своих владений вплоть до 2057 года.

Народную артистку РСФСР Тамару Семину возмутила эта новость. Актриса назвала Пугачеву предательницей и призвала запретить ей въезд в Россию, а все имущество конфисковать в пользу государства.

"Она говорит ужасные вещи про страну, которая поставила ее на ноги. Надо наложить арест на все её сбережения и забрать имущество в Подмосковье, отдать в пользу государства. Государство дало – государство взяло", — заявила Семина.

Звезда "Вечного зова" уверена, что Примадонна без российской недвижимости не пропадет, ведь у нее есть молодой муж, который вполне способен прокормить семью. "От нее не убудет. У нее есть дурачок, мальчик на побегушках. Пусть он ее и содержит. Предателей нельзя пускать!" — отметила Семина в беседе с изданием "Абзац".