Множество иностранных наемников оказались в окружении в Курской области. Это, в основном, младший офицерский состав и снайперы.

Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, наемники в окружении по большей части англоязычные. Это специалисты военного профиля: штурмовики, снайперы, эксперты по связи и беспилотникам, наводчики артиллерийских систем.

Кроме того, по данным Лебедева, есть то ли пять, то ли шесть ученых, которые ездят с личной охраной. Подпольщик предполагает, что Трамп в сегодняшнем разговоре будет лично просить за тех, кого взяли в плен - как минимум, об ученых.