Кремль назвал время разговора Путина и Трампа

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоится сегодня с 16 до 18 часов по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, контакты Путина и Трампа продлятся столько, сколько необходимо. Песков заверил, что об итогах разговора "оперативно проинформируют".

Дмитрий Песков добавил, что определённое понимание между Москвой и Вашингтоном уже есть. Тем не менее, есть целый ряд нерешенных вопросов. Их Путин и Трамп в ходе разговора тоже затронут, подытожил пресс-секретарь президента.