В Москве участникам креативной сессии показали новый проект "Хорошие новости"

Какими навыками должны обладать лидеры общественного мнения и как правильно раскрыть свой потенциал - эти вопросы обсудили в Москве участники креативной сессии "ЛОМ для России".

В ходе дискуссий организаторы представили большой совместный проект Общественной палаты и президентской платформы "Россия - страна возможностей" под названием "Хорошие новости". Ключевые задачи - повышение уровня медиаграмотности и навыков участников проекта, в числе которых студенты и молодые специалисты, заинтересованные в развитии страны.