Застрявшие на МКС американские астронавты возвращаются на Землю

Почти год на орбите вместо недели. На Землю возвращаются американские астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс - те самые, что провели на орбите на 9 месяцев больше изначально запланированного.

Вместе с ними домой летят россиянин Александр Горбунов и специалист НАСА Ник Хейг. Отстыковка пилотируемого корабля Crew Dragon от МКС прошла успешно. Как ожидается, спускаемая капсула должна приводниться у берегов Флориды через несколько часов.

Напомним, Уилмор и Уильмс отправились на орбиту в начале лета прошлого года. Предполагалось, что они должны были завершить миссию через 9 дней. Однако планы пришлось серьезно скорректировать из-за неожиданных проблем с кораблем Starliner, разработанным корпорацией "Боинг".