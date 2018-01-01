Дженнифер Энистон шокирована новостью о свадьбе бывшего мужа

Бывший муж актрисы Дженнифер Энистон Джастин Теру снова женился. Красивая свадебная церемония прошла в мексиканском Тулуме. Избранницей Теру стала 30-летняя актриса Николь Брайдон Блум.

Как пишет Daily Mail, Энистон была шокирована новостью о свадьбе бывшего мужа. Но артистка быстро взяла себя в руки и одной из первых поздравила Джастина.

"Да, это застало ее врасплох, но они сохранили дружеские отношения, и она рада, что он нашел настоящую любовь", — заявил изданию один из знакомых Энистон.

По словам инсайдера, новость о свадьбе бывшего немного расстроила голивудскую актрису, поскольку она не может забыть о том, что было между ними с Теру. Но Дженнифер нравится возлюбленная Джастина Николь Брайдон Блум, поэтому актриса пожелала молодоженам счастья.

Отметим, что Теру и Блум начали встречаться еще в 2023 году, а уже в августе 2024 года в Венеции Джастин сделал возлюбленной предложение. С Энистон актер развелся в 2018 году, супруги прожили в браке три года.