Врачи клиники Рошаля провели сложную операцию пациентке с двумя патологиями

Обычный визит к врачу обернулся неожиданным диагнозом. Виктория обратилась в поликлинику с жалобами на боль в животе. Специалисты обнаружили у девушки сразу две серьезные патологии. Врачи клиники Рошаля провели редкую сложную операцию.

Екатерина с дочерью Викторией обратились в поликлинику с симптомами, которые характерны для множества диагнозов.

Врач отправил на дополнительные исследования и тут неожиданно обнаружились сразу две патологии: камни в желчном пузыре и киста в почке. Сначала назначили консервативное лечение. Лучше не становилось. Виктория переживала невыносимые желчные колики несколько раз в неделю.

Киста росла с невероятной скоростью: с 5 сантиметров в диаметре она быстро увеличилась до 10. Ждать дольше было нельзя - Викторию направили на плановую операцию в клинику доктора Рошаля. И хотя основной задачей врачей было удалить кисту из почки, после анализа ситуации решили провести операцию сразу на двух органах.

"Сами ситуации, которые как киста почки, так и желчекаменная болезнь, которая проявляется постоянной желчной коликой, они очень и очень нечастые. Ну и поэтому понятно, что такая симультанная операция - она редкая. На моей практике она впервые", - рассказала Ольга Карасева, руководитель отдела сочетанной травмы и реанимации, врач - детский хирург.

Желчный пузырь и почку прооперировали малооинвазивно, при этом пациентку вводили в наркоз только один раз. Сначала за операционный стол встала бригада хирургов-урологов, которые занимались удалением кисты.

"С использованием лапароскопии произведено удаление этой кисты. То есть снимается часть этой кисты, соответственно выстилка этой полости обрабатывается с помощью аргона. В чем его особенность, что он позволяет остановить кровотечение очень хорошо и при этом не повреждает глубоко ткани", - пояснил Никита Демин, врач - уролог, детский хирург.

Сразу после этого бригаду сменили другие хирурги и удалили желчный пузырь. Такое вмешательство предполагает тщательное наблюдение за здоровьем в будущем. Никакие лекарства после восстановления Виктории не потребуются, но рацион скорректировать придется.

Полная операция заняла всего два с половиной часа. А через две недели Викторию из стационара отпустили домой. Из строгих ограничений, как и после любой операции, физические нагрузки, организму даже после щадящего вмешательства нужно время на восстановление. Скоро Виктория вернется к обычной жизни, при этом даже шрамов на коже не останется.