Житель Москвы организовал на дачном участке целую нарколабораторию

В Подмосковье задержан 37-летний житель Москвы, который подозревается в незаконном обороте наркотиков. Чтобы не вызывать подозрение, лабораторию он организовал в бане. Там мефедрон варил и готовил к реализации.

Вместо банок с консервацией - канистры с реагентами, взамен весенней рассады - пакеты с белым порошком. В том, что житель одного из СНТ в подмосковном Ногинске окажется вовсе не любителем свежего воздуха, для его соседей стало настоящим откровением. Оказалось, что злоумышленник на своей территории организовал настоящее производство запрещенных веществ.

Работал житель столицы на арендованном дачном участке не покладая рук. Производство организовал в бане, именно ее он переоборудовал под нарколабораторию.

Сейчас эксперты продолжают изучать обнаруженные запрещенные вещества, не исключено что в рамках уголовного дела появятся новые улики и наказание может стать жестче.