Подразделения группировки ВС России "Центр" в течение суток продвинулись вглубь обороны ВСУ. Как сообщили в Минобороны, потери противника на этом направлении превысили 440 боевиков.

По данным военного ведомства, силы группировки нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах населенных Красноармейска, Новоалександровки, Димитрова и Шевченко в ДНР. Уничтожено четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

Российская авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли поражение объектам нефтяной отрасли, обеспечивающим ВСУ, военной аэродромной инфраструктуре, складам беспилотных летательных аппаратов и скоплениям живой силы в 146 районах. Средства ПВО сбили пять американских управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.