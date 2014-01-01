На Арбате открылась фотовыставка о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией

Сегодня на Арбате открылась фотовыставка, посвященная одиннадцатой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Гостям представили фотографии, в том числе ранее не опубликованные. Напоминающие о событиях весны 2014 года. А также авторские работы, которые прослеживают динамику развития Республики Крым за последние 10 лет.

Кроме того, в экспозиции - фотографии культурных достопримечательностей региона и природных заповедников. Особое внимание в рамках мероприятия уделено теме поддержки участников СВО.