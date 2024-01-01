В Москве за 10 лет отремонтировали более 400 домов необычного цвета

Все оттенки красного! В Москве за последние 10 лет по программе капремонта восстановили более 400 домов необычного цвета. В основном, это многоэтажки. Они и раньше выглядели ярко - просто обновили. А вот некоторые фасады только после окончания восстановительных работ "заиграли" по-настоящему торжественно.

Александр Георгиевич живет здесь больше 30 лет, привычный пейзаж за окном. Без изменений оставался и дом педагога со времени его постройки в 71-м году.

В 2024-м долгожданные перемены случились: фасад дома расчистили, промыли, обновили межпанельные швы, сделали дополнительную теплоизоляцию, а цвет поменяли на торжественный красный.

Облик дома - в точности, как в 1917-м: окна обрамляют наличники, пилястры, по всему периметру тянутся карнизы. Здание с такой замысловатой архитектурой и людей притягивает особенных – здесь расположен домашний "Театр поэта". Так что стены, которые помнят революцию, теперь слушают стихи.

Дом восстановили по столичной программе капремонта. Кроме фасада, отремонтировали кровлю, подъезд, обновили инженерные системы. "Декоративные элементы на внешней стороне фасада бережно восстановили. На завершающем этапе восстановили водосточную систему и входные группы", - сообщила ведущий специалист строительного контроля по ЦАО Влада Сипеева.

А вот дом на улице Куусинена, построенный в 56-м году специально для лётчиков особого назначения Краснознамённой дивизии, изначально был красным – за счет плитки.

"Тогда была уже всем привычная плитка бежевая. Но тогда же было время, когда экспериментировали с этим отделочным материалом. В массовое производство пошла уже плитка бежевая, которой сейчас практически вся Москва застроена, а эти – они исключительные, их несколько по городу сохранились, и так и называются – красными домами", - рассказала Мария Василёнок, гид по Москве, культуролог.

Чтобы сохранить шедевр советской неоклассики, специалисты Фонда капремонта разработали индивидуальный проект. Локально обновили кирпичную кладку, поверхность обработали особым составом.

"Вот необработанный кирпич. Жидкость не сбегает, держится. А если мы сейчас побрызгаем на гидрофобный состав – она быстро бежит и не будет задерживаться", - пояснил Андрей Немчик, руководитель компании-производителя гидрофобной жидкости.

Всем декоративным элементам вернули былую красоту: арки венчают гипсовые листья и сосновые шишки. На Зеленой улице жители пока еще только ждут преображения своего дома. И для них внешние работы - не главное.

Уже в этом году здесь должны отремонтировать крышу, подвал и подъезды, заменить инженерные системы. Ну и обновить красный фасад.

"Надо применять такие яркие акценты в этой серой застройке, потому что, конечно же, визуально интереснее наблюдать, и он ярче смотрится среди этой серой массы панельных домов", - отметил Даниил Лосин, главный эксперт Фонда капитального ремонта.

За последние 10 лет в столице отремонтировали уже более 400 домов алых оттенков.