Редкое явление: москвичи смогут увидеть Венеру дважды в сутки

Двойная и с серпом! Сейчас москвичи могут наблюдать Венеру в весьма необычном ракурсе. Редкое астрономическое явление происходит раз в 8 лет.

Если позволит погода, разглядеть Венеру можно не один, а два раза в сутки. Причем, очень низко над горизонтом: на закате - в западной части небосвода. И на рассвете - на востоке.

Самая романтичная планета покажет себя во всей красе. Можно будет увидеть даже так называемый серп. Правда для этого уже понадобится оптика. Дело в том, что именно сейчас Венера приближается к нашей планете довольно близко. И занимает место на одной долготе с Землёй и Солнцем. В следующий раз такое явление мы сможем наблюдать только в 2033-м году.