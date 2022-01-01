Карл III обманом не пустил Меган Маркл к умирающей Елизавете II: с Кейт Миддлтон одурачили принца Гарри

Королевская семья не желала видеть рядом с умирающей Елизаветой II жену принца Гарри Меган Маркл. Скандалистка из Америки могла не только устроить истерику в присутствии королевы, но и слить в прессу секретные детали последних мгновений жизни Елизаветы II.

Поэтому тогда еще принц Чарльз попросил сына, чтобы он оставил жену в Лондоне и приехал попрощаться с бабушкой один. Гарри на это тут же стал возмущаться, мол, вы все против Меган. Но отец объяснил принцу, что у смертного одра не будет ни одной невестки Елизаветы II, даже Кейт Миддлтон попросили остаться дома. То, что ненавистной Кейт тоже не будет в Шотландии, успокоило Гарри. Но теперь выяснилось, что это просто была уловка.

В недавно опубликованной биографии короля Чарльза Омид Скоби, лояльный к герцогу и герцогине Сассекским автор, утверждает, что он узнал, как все было на самом деле. При помощи Кейт Миддлтон во дворце одурачили принца Гарри. Ведь Кэтрин сама решила не лететь в Шотландию, а остаться с детьми. Жену принца Уильяма никто не просил не появляться в Балморе.

"Реальность такова, что Кейт решила остаться, чтобы забрать детей после их первого дня в новой школе. Они просто не хотели, чтобы Меган была там", — сказал бывший помощник дворца Омиду Скоби.

Когда королева скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября 2022 года рядом с ней была лишь дочь принцесса Анна. Принц Чарльз незадолго до этого вышел из покоев королевы. Также в замке находилась Камилла Паркер-Боулз, но и она не застала последние мгновения жизни Елизаветы II.

Уильям, Эндрю, Эдвард и Софи не успели проститься с королевой, они прибыли только через час после ее смерти. Принц Гарри же и вовсе из-за нежелания воспользоваться помощью брата прилетел в Балморал лишь вечером, когда все остальные члены семьи покинули замок, пишет Daily Mail.