СК задержал комика Останина

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила о задержании стендап-комика Артемия Останина. В отношении него возбуждено уголовное дело за враждебные высказывания в адрес участника СВО.

По данным пресс-службы, Останин задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации. Его уже доставили, в ближайшее время следователи столичного СК приступят к допросу.

Как установило следствие, 15 марта комик во время публичного выступления в столице высказывал "враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность". Уголовное дело возбуждено по статье о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства.