Трамп провел закрытый ужин с Маском за миллион долларов

Президент США Дональд Трамп в своей резиденции во Флориде провел закрытый ужин. За возможность сидеть за одним столом с главой Америки гости заплатили по миллиону долларов.

Среди участников ужина оказался миллиардер Илон Маск. Предприниматель прибыл на встречу в черном пиджаке, накинутом на футболку, а сопровождала его руководитель Neuralink Шивон Зилис.

Об этом сообщил журнал WIRED и опубликовал приглашение, попавшее в распоряжение редакции:

"Вы приглашены на ужин при свечах с участием специального гостя — президента Дональда Дж. Трампа, 1 миллион долларов за место".

В приглашении также указано, что ужин организован политическим комитетом Make America Great Again Inc., который поддерживал президентскую кампанию Трампа в 2024 году. Сам же президент участвовал в мероприятии исключительно как специальный гость и не собирал какие-либо средства или пожертвования.

Ужин прошел еще 15 марта и не был включен в официальный график президента. Белый дом отказался комментировать эту информацию, пишет РИА Новости.