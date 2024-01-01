Суд продлил арест четверым обвиняемым в причастности к теракту в "Крокусе"

Трое граждан Таджикистана и один россиянин останутся под стражей до 22 мая. Срок ареста обвиняемым в причастности к теракту в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье продлил Мосгорсуд.

Теракт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. Жертвами стрельбы и последовавшего пожара стали 145 человек, в том числе шестеро детей. Пострадали более 500. Арестованы 27 фигурантов дела, в том числе 4 непосредственных исполнителей. В СК заявили, что доказали связь террористов с украинскими националистами.

Мосгорсуд сегодня постановил продлить до 22 мая срок содержания под стражей Хусейну Медову, Назримаду Лутфуллои, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде и Умеджону Солиеву. Уроженца Ингушетии Медова следствие считает причастным к поставкам оружия исполнителям теракта, передает ТАСС.