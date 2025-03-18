В США раскрыли условие Путина для прекращения огня на Украине

Прекращение поставок оружия Киеву станет обязательным условием для подписания соглашения о прекращении огня на Украине. Источники издания Bloomberg убеждены, что президент России Владимир Путин поднимал этот вопрос во время встречи со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

Как заявил агентству высокопоставленный европейский чиновник, российский лидер сделал прекращение поставок оружия предварительным условием для подписания соглашения о 30-дневном прекращении огня. В то же время, поставки возобновятся после заключения мирного соглашения, в котором Киев должен согласиться на ограничения своего военного потенциала.

Как заявил президент России 13 марта, Москва согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине. Однако с условием, что это приведет к долгосрочному миру и устранит причины кризиса. В то же время, отметил Путин, вопросы контроля соблюдения режима прекращения огня в настоящий момент остаются непонятными.