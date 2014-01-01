34-летнего хоккеиста "Ак Барса" Федора Малыхина нашли мертвым в его квартире

В Екатеринбурге найден мертвым бывший игрок "Ак Барса", "Автомобилиста" и московского "Спартака" Федор Малыхин. Хоккеисту было 34 года.

Как пишет Telegram-канала SHOT, тело спортсмена в его квартире нашел отец. Родственники забеспокоились после того, как Малыхин несколько дней не выходил на связь. По предварительным данным, причиной смерти обладателя Кубка Гагарина стала остановка сердца.

Федор Малыхин завершил карьеру в 2023 году. Он выступал за екатеринбургский "Автомобилист", челябинский "Трактор", казанский "Ак Барс", московский "Спартак", подмосковный "Витязь" и омский "Авангард". С "Ак Барсом" хоккеист выигрывал Кубок Гагарина. В 2014-м Малыхин играл в матче всех звезд КХЛ.