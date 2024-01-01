С августа 2024 года потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении достигли 68 400 военнослужащих. Такие данные приводит во вторник, 18 марта, Министерство обороны России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, также за время боев в Курской области враг потерял 398 танков, 320 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2201 боевую бронированную машину, 2466 автомобилей.

Кроме того, российские бойцы уничтожили 566 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня (в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США), 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций радиоэлектронной борьбы и прочую боевую технику неприятеля.

Вопрос о будущем украинских военных, находящихся на территории Курской области, поднял президент США Дональд Трамп. Он попросил за бойцов ВСУ российского лидера Владимира Путина, однако тот указал, что они совершили преступления, вторгнувшись на территорию нашей страны, поэтому и речь быть не может о том, чтобы просто отпустить их восвояси.

Тем временем ВС России начали вывозить из Суджанского района Курской области брошенную отступавшими украинскими войсками военную технику — например, американскую Bradley со сваренной кустарным способом антидроновой защитой и блоками динамической защиты.