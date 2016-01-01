Вдова эмоционально обратилась к покойному Борису Грачевскому по особому поводу

Бориса Грачевского нет в живых уже четыре года. 18 марта — день его рождения. Сегодня создателю "Ералаша" исполнилось бы 76 лет.

В особый день вдова режиссера Екатерина Белоцерковская сделала публичное признание. Она заявила, что все еще чувствует присутствие мужа. Екатерина опубликовала эмоциональный пост на своей странице в соцсети.

"С днем рождения, мой самый-самый... Я помню все... Я чувствую еще тебя, а значит все не зря! Люблю", — написала Белоцерковская.

Екатерина тяжело переживает утрату. Она все еще не смирилась со смертью мужа. Практически каждый день вдова вспоминает Грачевского, благодарит его за сына, за любовь и их семейное счастье. Белоцерковская заявила, что всю жизнь будет хранить их чувства.

Екатерина одна воспитывает сына, которому в апреле исполнится 5 лет. Мальчик ходит в детский сад.

Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский сыграли свадьбу в 2016 году, а спустя четыре года у них появился сын Филипп. Когда мальчику не было и года Борис Юрьевич заразился коронавирусом, он попал в больницу, из которой уже не вернулся домой.