"Была невнимательна к мужу, жила своей жизнью": Боярская рассказала о крахе брака

Елизавета Боярская появилась на премьере фильма "Опасная близость", в котором сыграла главную роль. Актриса предстала перед журналистами в эффектном черном декольтированном наряде, изюминкой которого стал корсет. Волосы Лиза смочила специальным средством и убрала назад. Актриса не только позировала фотографам вместе с членами съемочной команды, но и пообщалась с представителями СМИ. Так, у Боярской спросили, кто чаще изменяет: мужчины или женщины. Актриса не смогла дать однозначного ответа, но высказалась о своей героине, чья семейная жизнь с грохотом рухнула.

"Она, безусловно, виновата в том, что такая ситуация произошла. Она была невнимательна к мужу, жила своей жизнью, была занята выстраиванием своей безупречной карьеры", - рассуждает Боярская.

Кроме того, актриса убеждена, что в отношениях важно разговаривать, передает телеграм-канал "Звездач".

Напомним, что в жизни Елизавета Боярская уже почти 15 лет счастлива в браке с актером Максимом Матвеевым. Пара воспитывает сыновей Андрея и Григория. Говорят, изначально отец Елизаветы, легендарный артист Михаил Боярский, весьма негативно отнесся к выбору наследницы, но постепенно смирился.