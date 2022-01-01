ВС России уничтожили нефтеперерабатывающий завод под Харьковом

Нефтеперерабатывающий завод в городе Мерефа Харьковской области полностью уничтожен в результате ночного обстрела со стороны ВС России. Как сообщает украинское издание "Страна.ua", в налете на предприятие участвовали около 20 беспилотников.

Издание отмечает, что это уже четвертая атака на завод с 2022 года. Ко времени последнего обстрела предприятие функционировало лишь на 10% мощности. Теперь же оно полностью уничтожено.

Об ударе российской авиации, артиллерии и ракетных войск ранее сообщило Минобороны России. По данным ведомства, поражены объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие Вооруженные силы Украины, а также инфраструктура военных аэродромов