ЕК раскрыла свои ожидания от разговора Трампа с Путиным

Евросоюз ожидает от разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, запланированного на 18 марта, подвижек в мирном урегулировании конфликта на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеермакер.

По словам чиновника, в Брюсселе хотят "справедливого и устойчивого мира для Украины", причем сама Украина, с позиции Евросоюза, "является частью этого решения и частью мирных переговоров", сообщает РИА Новости.

В Сербии также поделились ожиданиями от предстоящей беседы Путина и Трампа. Как отметил сербский вице-премьер Александар Вулин, это "серьезные государственные деятели", разговор которых может гарантировать "некий позитивный исход" в урегулировании российско-украинского конфликта, а также в отношениях России со всем западным миром.

Однако в целом Европа, как утверждают европейские средства массовой информации, недовольна потеплением Вашингтона к Москве. Французская Le Figaro уверяет, что россияне и американцы уже обо всем договорились за спиной у украинцев. Немецкая Bild предлагает готовиться к пакту Трампа и Путина, намекая на договор Молотова-Риббентропа.

При этом в Белом доме не исключают, что все-таки что-то может пойти не по плану вашингтонской администрации. Президент США Дональд Трамп готов задействовать "рычаги давления" на Россию, если предстоящий разговор с российским лидером Владимиром Путиным по Украине не оправдает ожиданий.