Певец Сосо Павлиашвили: "Я не хочу душить людей"

Сосо Павлиашвили в прошлом году отметил круглую дату. Прославленному артисту исполнилось 60 лет, но кто даст?! Певец продолжает активно работать: его график расписан на недели вперед, он много гастролирует и поет на заказниках. А в последнее время Павлиашвили выступает вместе со старшим сыном Леваном, супругой Ириной Патлах и даже дочками Лизой и Сандрой.

"Нет никакого секрета. Мы просто хотим быть вместе, нам хорошо вместе. Любимым людям нужно всегда быть вместе, так вы становитесь одним целым. Тем более мы с моей супругой Ириной повенчаны. Иногда Ира остается дома вместе с детьми, а мне нужно на гастроли. Она ведь еще и успевает вести все хозяйство", - рассказал Павлиашвили.

Несмотря на большую востребованность, певец весьма скромен в размере гонорара. Сосо объяснил, что хочет быть доступным артистом, и не желает быть жадным.

"Я не хочу душить людей. Почему я должен душить людей? Не у всех есть большие возможности. Если у кого-то не хватает денег, почему он должен не получить ту музыку, тот позитив, то, что можем дать мы? Деньги же приходят, уходят..." - рассуждает певец.

При этом Павлиашвили не скрывает, что часть заработка пускает на благотворительность. Однако широко обсуждать и рассказывать, кому, когда и как помог, артист не считает этичным. Меж тем в свободное от работы время певец обожает проводить время за городом. Всей семьей они по много часов гуляют по лесу, катаются на велосипедах, когда нет снега. Кроме того, у Сосо есть курятник "для души".

"Мы наслаждаемся жизнью вместе с супругой и детьми... Каждая секунда у нас пропитана счастьем. Мы общаемся друг с другом постоянно. Мы постоянно на одной волне..." - рассказал певец в интервью "КП-Петербург".