Медведев подчеркнул важность правовой поддержки участников СВО

Правовая поддержка участников специальной военной операции имеет большое значение. За ней уже обратились более 600 тысяч человек, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Выступая на расширенном заседании коллегии Минюста, Медведев напомнил, что с 2022 года участникам специальной военной операции оказывается бесплатная юридическая помощь. В 2023 году эти нормы были закреплены на уровне закона, который действует для самих бойцов и для их родственников.

Зампред Совбеза подчеркнул, что это помогает участникам СВО получить льготы, социальные гарантии, компенсации и другие выплаты. Медведев подчеркнул, что такая работа касается большого количества людей и очень востребована, передает РИА Новости.