Путин похвалил российский бизнес за работу под санкциями

Российский бизнес научился работать в условиях санкций, введенных в отношении нашего государства недружественными странами. На это указал президент России Владимир Путин, выступая во вторник, 18 марта, на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как отметил глава государства, отечественный бизнес на фоне рестрикций запустил альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами.

Запад не собирается стесняться, угрожает новыми санкциями и "штампует эти пакеты один за другим". Всего против нашего государства введено 28 595 санкционных мер — больше, чем в отношении любой другой страны мира.

Антироссийские рестрикции не следует воспринимать как временные, подчеркнул Владимир Путин. Он предупредил, что так, как было прежде, уже больше не будет. И даже в случае ослабления санкций против России Запад найдет другой способ "вставить палки в колеса", цитирует президента ТАСС.

Ранее Владимир Путин рассказал, как сельскохозяйственные производители упрашивали российские власти: "Только никого не пускайте на наш рынок! Мы сами все сделаем. Кроме бананов, конечно". В итоге "и бананы начали выращивать — дороговато, правда, но ни к чему".

Народный артист РСФСР Никита Михалков отмечал, что санкции сыграли великую роль для нашей страны во всех областях, поскольку люди "проснулись" и "стали понимать, что хорошо, а что плохо".