Ксению Бородину уговаривают подписать брачный договор

Бывшая ведущая "Дома-2" летом выходит замуж за блогера Николая Сердюкова. Ксения влюбилась во время съемок шоу "Последний герой".

Тянуть с долгими ухаживаниями Сердюков не стал и вскоре переехал к Бородиной, а потом сделал ей предложение руки и сердца. Ксения была в восторге, ведь, как она призналась, такого красивого жеста не было в ее предыдущих двух браках. Сейчас ведущая активно готовится к свадьбе, она ищет идеальное подвенечное платье.

Между тем адвокат Александр Кудряшов призвал Бородину трезво подумать о будущем и заключить брачный контракт. По словам юриста, в Европе 95% браков сопровождаются подписанием такого документа. Это позволяет избежать конфликтов в случае развода.

Адвокат отметил, что так Бородина не будет рисковать имуществом приобретенным до свадьбы. "Европейский опыт доказывает: брачный контракт — это не признак недоверия, а инструмент цивилизованного решения возможных разногласий", — пояснил Кудряшов в беседе с "Пятым каналом".