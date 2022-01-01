Официальный Лондон стремился продемонстрировать свою поддержку киевского режима, в том числе во время мирных переговоров с Россией. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, занимавший этот пост весной 2022 года, когда прошло несколько раундов пресловутых переговоров.

В первые месяцы после начала специальной военной операции Россия предприняла попытки дипломатического урегулирования. Мирные переговоры с представителями Украины прошли в Минске и Стамбуле. Однако переговорный процесс был сорван киевским режимом не без влияния западных партнеров.

Борис Джонсон, возглавлявший в то время британский кабмин, признал, что приложил руку к срыву переговоров. Однако в свое оправдание он заявил, что всего лишь хотел "продемонстрировать видимую поддержку" Украине. Британский политик якобы просто заявил руководству киевского режима, что "если вы хотите урегулирования, то это ваше дело", а "если вы собираетесь продолжать сражаться, то вы можете рассчитывать на нашу поддержку" (цитаты по РИА Новости).

По утверждению Джонсона, до сих пор "есть очень хороший шанс", что результатом конфликта окажется "свободная, суверенная, безопасная" Украина, которой якобы не суждено было бы появиться в случае мирного соглашения с Россией в апреле 2022 года.

Ранее Борис Джонсон в бытность главой британского кабмина пытался заверить российского президента Владимира Путина в том, что Украина в обозримом будущем не вступит в НАТО, однако киевский режим активно претендует на членство в альянсе, а западные доноры поддерживают это стремление.

При этом Джонсон заявил, что сделка по доступу США к украинским природным ресурсам, предложенная Вашингтоном, – настоящий грабеж. Тем не менее, Киеву стоит на нее согласиться, полагает британский политик.