Умер отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров. Ему было 92 года. Печальную новость объявил сам поп-король в социальных сетях. Он опубликовал фотографию отца и написал:

"Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведённое с родными!"

В комментариях в запрещенной социальной сети "Инстаграм" многочисленные поклонники выразили соболезнования убитому горем артисту. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. Слова поддержки Филиппу Киркорову высказали Сергей Лазарев, Ольга Орлова, Михаил Галустян, Вячеслав Макаров и многие другие.

Отметим, что в последнее время здоровье сильно подводило Бедроса Киркорова. Он несколько раз попадал в больницу.