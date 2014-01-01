Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) во вторник, 18 марта, скептически высказался о так называемой "Большой семерке" (G7).

В это неформальное объединение входят Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, США, Франция и Япония. До 2014 года в работе G7 принимала участие Россия, в связи с чем этот клуб именовали "Большой восьмеркой".

Применительно к нынешним реалиям Владимир Путин поинтересовался, почему, собственно, эта "Семерка" — большая, если "куда ни посмотришь — на карте не видно никого".

Для сравнения российский президент напомнил, что в 2024 году рост ВВП G7 составил всего лишь %, тогда как показатель БРИКС составил 4,9%, сообщает РБК.

Ранее Кремль, реагируя на заявление Вашингтона о желании вновь привлечь нашу страну к работе в G7, отмечал, что центры роста переместились в другие регионы мира, а "Семерка" объединяет страны, которые "сейчас не являются лидерами по росту, по разным параметрам экономического и социального роста".

Владимир Путин подчеркивал, что прежний миропорядок безвозвратно уходит, а за формирование нового разворачивается непримиримая борьба. Причем это даже не схватка за власть, а за геополитическое влияние и столкновение самих принципов.