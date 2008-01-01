Владимир Путин велел не слушать Пескова

Российский лидер Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) во вторник, 18 марта, шутливо высказался о своем пресс-секретаре Дмитрии Пескове.

Президент РСПП Александр Шохин напомнил, что Песков анонсировал телефонный разговор Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом до 18 часов. Основываясь на этом, Шохин предполагал ограниченность президента России во времени.

Однако Владимир Путин, махнув рукой, призвал с улыбкой: "Да не слушайте вы Пескова!", вызвав громкий смех и аплодисменты в зале. Затем президент пояснил заявления своего пресс-секретаря фразой "У него работа такая".

Ранее Дмитрий Песков рассказывал, на какой вопрос Владимира Путина он не смог дать ответ. Это произошло после того, как во время послания президента Федеральному собранию пресс-секретарь попал в кадр с закрытыми глазами.

В 2008 году Дмитрий Песков был назначен пресс-секретарем премьер-министра России – замглавы аппарата правительства. Должность заместителя руководителя администрации президента и его пресс-секретаря политик занимает с мая 2012 года. В мае 2024 года, после переизбрания Владимира Путина главой государства, Пескова переназначили пресс-секретарем президента.