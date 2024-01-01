Названа причина смерти Бедроса Киркорова

Сегодня, 18 марта, не стало Бедроса Киркорова. Печальную новость объявил его сын Филипп Киркоров в своих социальных сетях. Ряд СМИ сообщает, что причиной смерти артиста стала остановка сердца.

Отметим, что в последнее время 92-летний Бедрос Киркоров страдал из-за проблем со здоровьем. У него был букет самых разных заболеваний. В прошлом году у Бедроса появились осложнения на фоне проблем с сердцем. Певец пожаловался, что не может ходить из-за боли в ногах и слабости. В сентябре 2024 года он был госпитализирован.

Тогда вся семья собралась вокруг больного Бедроса и старалась поддерживать его. Филипп рассказывал журналистам, что после выписки отца из клиники лично общался с главврачом.

"У Бедроса такой почтенный возраст, когда любая инфекция, любая больничная история сразу на нем сказывается , но мы стараемся быть рядом. Дети, семья и любимые люди. Мы поддерживаем его", - говорил Филипп Киркоров.

Теперь в социальных сетях многочисленные поклонники и коллеги поддерживают убитого горем Филиппа.