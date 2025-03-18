Комику Останину грозит тюрьма

Стендап-комику Артемию Останину может грозить до шести лет тюрьмы. Артиста задержали при попытке уехать из России и доставили в Москву. Останин подозревается в совершении преступления, которое предполагает несколько вариантов наказания. Это либо штраф от 300 до 600 тысяч рублей, либо принудительные работы от двух до пяти лет, либо тюремное заключение на срок от трех до шести лет, передает РИА Новости.

Напомним, сегодня, 18 марта, пресс-служба Следственного комитета России сообщила о задержании стендап-комика Артемия Останина. В отношении него возбуждено уголовное дело за враждебные высказывания в адрес участника СВО.

Как установило следствие, 15 марта комик во время своего выступления в Москве высказывал "враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность". Разразился жуткий скандал. Общественники призвали правоохранительные органы обратить внимание на слова артиста. В итоге было возбуждено уголовное дело.