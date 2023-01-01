Стали известны подробности смерти Бедроса Киркорова

Сегодня, 18 марта, умер известный артист Бедрос Киркоров. Печальную новость обнародовал его сын Филипп. Сейчас же появились подробности смерти 92-летнего исполнителя.

"Это произошло дома, в кругу семьи. Остановилось сердце. Смерть произошла не во сне. Филипп сейчас занимается организацией похорон", - сообщила PR-директор Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в разговоре с Super.

По некоторым данным, проблемы с сердцем у Бедроса Киркорова диагностировали еще пять лет назад. Тогда медики обнаружили у певца нарушение сердечного ритма. С того времени, по данным SHOT, его экстренно госпитализировали четыре раза.

Ситуация со здоровьем усугубилась в 2023 году. Тогда Бедрос Киркоров тяжело переболел пневмонией, в том числе из-за посттуберкулезных изменений в правом легком. В результате якобы отец Филиппа Киркорова не долечился и сбежал из больницы. Бедрос тогда заявил, что будет восстанавливаться с помощью нетрадиционных методов.

Кроме того, исполнитель перенес операцию по установке кардиостимулятора.

Последний раз Киркоров лежал в больнице осенью прошлого года из-за обострившейся сердечной недостаточности. В последнее время певец перестал ходить из-за осложнений и почти не появлялся на публике. Сегодня, 18 марта, у него остановилось сердце.