На авиабазе в Люксей-ен-Бэн на границе с Германией будет размещено ядерное оружие. С таким заявлением выступил во вторник, 18 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как уточнил французский политик, в 2035 году Люксей станет первой авиабазой, которая разместит новую модификацию истребителей Rafale c ядерными сверхзвуковыми боеголовками, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле заверили, что, несмотря на громкие заявления из ряда европейских стран, Россия не поддастся на внешние провокации и не станет участвовать в новой гонке вооружений. Российский лидер Владимир Путин придумает, что сделать для того, чтобы Россию не удалось втянуть в гонку вооружений.

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо между тем заявил, что угрозу для Франции представляет ее собственный президент, а не Россия: "Есть угроза макронизма и угроза европеизма".