Медведев призвал "отринуть ложный стыд" в защите интересов России

России в применении законодательства об иностранных агентах нужно заниматься отстаиванием национальных интересов. Такое заявление сделал во вторник. 18 марта, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как подчеркнул политик, выступая на заседании коллегии Министерства юстиции России, в вопросе законодательного регулирования деятельности иноагентов "нам еще, конечно, есть чем заниматься", при чем "оттачивая этот инструментарий".

Дмитрий Медведев заявил, что "в такой сложной ситуации, в которой пребывает наша страна", нужно "отринуть ложный стыд и заниматься отстаиванием государственных интересов", сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр юстиции Константин Чуйченко рассказал, что власти нашей страны к марту исключили из реестра иностранных агентов 224 человека и организации, всего в списке сейчас содержатся данные о 953 иноагентах.

Между тем председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с призывом в адрес политиков и общественников, которые получали финансирование из-за рубежа. Он предложил им прилюдно покаяться на Красной площади.