Белый дом объяснил, за что Путин уважает Трампа

Президент России Владимир Путин уважает своего американского коллегу Дональда Трампа, потому что понимает, с кем имеет дело. Такое заявление сделал во вторник, 18 марта, первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс.

Американский чиновник в преддверии повторного телефонного разговора лидеров двух государств отметил, что Трамп во второй раз стал президентом США — ранее у президентов России и Соединенных Штатов "были очень хорошие рабочие отношения, они уважали друг друга".

Филдс также подчеркнул, что "Трамп настроен серьезно и, в конечном счете, он хочет добиться мира, что, вероятно, ему удастся сделать за очень короткий промежуток времени", сообщает Reuters.

Ранее сам Трамп заявлял, что в нынешних отношениях между Соединенными Штатами и Россией "все хорошо". По словам американского политика, он верит президенту России Владимиру Путину и его мирному настрою в отношении Украины.

При этом Владимир Путин подчеркивал, что возвращение доверия — основа для возобновления сотрудничества России и Соединенных Штатов. Он отметил, что наши государства могли бы реализовать масштабные проекты в ряде областей.