Зарубина показала дочь от Малинина

Певец Александр Малинин был женат трижды. В первом браке со скрипачкой Инной Курочкиной артист воспитывал сына Никиту. А от второй жены, певицы Ольги Зарубиной, у певца родилась дочь Кира. Сейчас Александр Малинин счастлив в третьем браке. Его избранница Эмма подарила ему двойняшек Фрола и Устинью.

Вообще дочь Малинина Киру воспитывал другой мужчина. Дело в том, что вскоре после появления девочки на свет ее родители расстались, Ольга Зарубина уехала в США вместе со вторым мужем Владимиром Евдокимовым. Он растил Киру до 25 лет. Однако затем Зарубина овдовела и спустя время вернулась в Россию.

Отметим, что несколько лет назад появилась в Москве и Кира. Она захотела восстановить связь со своим биологическим отцом. Это транслировалось на всю страну через ток-шоу. В студии появились и Кира и ее мать Ольга Зарубина и Александр Малинин и даже его супруга Эмма. Однако в итоге разразился скандал. Общественности показалось, будто Кира не пришлась ко двору нынешней избраннице артиста. Точно неизвестно, что случилось между родственниками, однако найти общий язык у Малинина и его дочки от Зарубиной не удалось.

Вскоре Кира опять вернулась в США, там она живет и по сей день. Изредка девушка наведывается в Россию, чтобы проведать мать. Периодически Ольга Зарубина публикует на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фото Киры. Поклонники обратили внимание, что она сильно похудела и то и дело экспериментирует с внешностью: красит волосы в самые разные яркие цвета, делает пирсинг.

На сей раз артистка удивила фанатов новым фото наследницы. Многие комментаторы не сразу узнали Киру. По их мнению, она очень изменилась. Яркий кричащий макияж остался в прошлом, цвет волос тоже стал более естественным. Поклонники рассыпались в комплиментах Кире. По мнению некоторых фанатов, девушка очень похожа на отца, певца Александра Малинина.