Отправка миротворческого контингента на Украину, за которую ратуют Лондон и Париж, стала бы рискованным и малоэффективным шагом. Такое мнение высказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Глава итальянского кабмина заявила, что отправка европейских войск на Украину, первоначально предложенная Великобританией и Францией, "является сложным рискованным и неэффективным вариантом".

Мелони также подчеркнула, что вероятность отправки на украинскую территорию итальянских военных вообще никогда не рассматривалась и не стояла на повестке дня, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле уличили французского лидера Эмманюэля Макрона во лжи относительно предполагаемой отправки европейских миротворцев на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что слова Макрона об отсутствии необходимости заручиться разрешением России — это неправда.

Российские власти также категорически опровергли слухи о том, что Москва якобы намеревается привлечь к участию в конфликте на Украине китайских миротворцев. В Кремле отмечали, что это фейк.